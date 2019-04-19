Пензенец насмерть сбил женщину на трассе в Волгоградской области

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19 апреля 2019, 14:06Происшествия
В Волгоградской области 19 апреля произошло смертельное ДТП, участником которого стал житель Пензы.
По данным пресс-службы межмуниципального отдела МВД «Камышинский», авария произошла в первом часу ночи на 486-м километре трассы « Сызрань-Саратов-Волгоград». Автомобиль Hyundai Tucson, за рулем которого находился 53-летний пензенец, сбил 39-летнюю прохожую. Женщина шла по трассе по направлению движения транспорта, на ее одежде не было светоотражающих элементов.
Пешеход получила серьезные травмы и погибла на месте. Оказалось, что она является жительницей Иркутска.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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