Пензенец нашел на мусорке две гранаты

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28 августа 2018, 14:36Общество
Житель Пензы обнаружил на площадке для бытовых отходов пакет с подозрительным содержимым. Мужчина обратился в полицию.
Подозрение пензенца вызвали предметы, которые были похожи на гранаты. Сотрудники ОМОНа установили, что находка – это два корпуса ручных наступательных гранат без запала. Было установлено, что опасности при перевозке они не представляют, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Боеприпасы направили на исследование. Решается вопрос о выплате пензенцу вознаграждения за добровольную сдачу гранат.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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