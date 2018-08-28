28 августа 2018, 14:36Общество

Пензенец нашел на мусорке две гранаты

Житель Пензы обнаружил на площадке для бытовых отходов пакет с подозрительным содержимым. Мужчина обратился в полицию.

Подозрение пензенца вызвали предметы, которые были похожи на гранаты. Сотрудники ОМОНа установили, что находка – это два корпуса ручных наступательных гранат без запала. Было установлено, что опасности при перевозке они не представляют, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Боеприпасы направили на исследование. Решается вопрос о выплате пензенцу вознаграждения за добровольную сдачу гранат.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/rosgvardpenza

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