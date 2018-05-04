Пензенец написал песню о горе многодетной матери в годы войны

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06 мая 2018, 15:10Культура
Пензенец Михаил Иванов написал песню о Великой Отечественной войне. Она посвящена Епистинии Федоровне Степановой, потерявшей в годы войны девять своих сыновей.
Строки стихотворения «Мать» Ивана Вараввы еще в молодости тронули Михаила Иванова до глубины души. Произведение настолько впечатлило пензенца, что он решил сочинить музыку. Песню он специально подготовил к празднованию 73-й годовщины Дня победы в Великой Отечественной войне.
«Эта мать в годы войны потеряла всех своих девятерых детей. На родине ей был поставлен памятник, потому что это заслуга перед народом, перед Отечеством нашим. Девять сыновей потерять - многого стоит», - отметил автор песни «Мать» Михаил Иванов.
Семью Иванова тоже затронула Великая Отечественная. И родители, и дед ощутили все тяготы военного времени. Сам Михаил участник боевых действий в Чеченской Республике, и не понаслышке знает, что такое терять близких.
«Родители родились в предвоенные годы, прошли всю войну, пусть не воюя, но поддерживая тылы наши. Отец и мать трудились на заводах. Дед принимал участие непосредственно, скажем так, на фронте. Не воевал, но возил паровозы с боеприпасами на фронт», - рассказал он.
Все, что пришлось пережить, а также размышления о любви находят отражение в стихах Михаила Юрьевича. Мужчина творчеству посвящает все свободное время. Уже готовится к выпуску его первый сборник.
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