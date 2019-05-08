08 мая 2019, 12:34Криминал

Пензенец напал на росгвардейца - СКР

29-летнего жителя Пензы подозревают в избиении сотрудника вневедомственной охраны.

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 апреля росгвардейцы прибыли к одному из многоквартирных домов по улице Циолковского. Им сообщили, что мужчина устроил там дебош. Пензенец отказался идти в отдел, попытался убежать, затем несколько раз ударил полицейского. Хулигана все-таки удалось задержать.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 83

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ