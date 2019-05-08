Пензенец напал на росгвардейца - СКР

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08 мая 2019, 12:34Криминал
29-летнего жителя Пензы подозревают в избиении сотрудника вневедомственной охраны.
По данным следствия, в ночь с 24 на 25 апреля росгвардейцы прибыли к одному из многоквартирных домов по улице Циолковского. Им сообщили, что мужчина устроил там дебош. Пензенец отказался идти в отдел, попытался убежать, затем несколько раз ударил полицейского. Хулигана все-таки удалось задержать.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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