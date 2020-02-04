Пензенец накопил 44 штрафа за нарушение правил дорожного движения

04 февраля 2020, 12:34Общество
Житель Пензы игнорировал штрафы от ГИБДД. За дело взялись судебные приставы.
Известно, что пензенец должен был 37 тысяч рублей за 44 штрафа. 32-летнему мужчине приходили в почтовый ящик повестки о явке к приставу. Но он давно уже не появлялся по месту регистрации.
«Пристав-исполнитель направил запрос в органы Госавтоинспекции , чтобы установить наличие зарегистрированных за должником транспортных средств. Оказалось, что он является собственником автомобиля «Лада», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
В итоге было вынесено постановление о запрете любых регистрационных действий с машиной. А также – требование о представлении авто для ареста. Мужчина после этого пришел к приставу с деньгами, чтобы погасить долг, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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