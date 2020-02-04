04 февраля 2020, 12:34Общество

Пензенец накопил 44 штрафа за нарушение правил дорожного движения

Житель Пензы игнорировал штрафы от ГИБДД. За дело взялись судебные приставы.

Известно, что пензенец должен был 37 тысяч рублей за 44 штрафа. 32-летнему мужчине приходили в почтовый ящик повестки о явке к приставу. Но он давно уже не появлялся по месту регистрации.

«Пристав-исполнитель направил запрос в органы Госавтоинспекции , чтобы установить наличие зарегистрированных за должником транспортных средств. Оказалось, что он является собственником автомобиля «Лада», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В итоге было вынесено постановление о запрете любых регистрационных действий с машиной. А также – требование о представлении авто для ареста. Мужчина после этого пришел к приставу с деньгами, чтобы погасить долг, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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