Пензенец набросился на росгвардейца с молотком

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04 мая 2018, 17:59Криминал
Жителя Пензы подозревают в избиении росгвардейца, краже и покушении на кражу.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 14 января пьяный пензенец решил обворовать автомобиль «ВАЗ-2106», который был припаркован на улице Толстого. Он вытащил из машины две акустические колонки, магнитолу и аккумулятор. Затем мужчина ушел.
После этого, горожанин на улице Герцена увидел машину «ВАЗ-21102» и попытался взять оттуда магнитолу и аудиоколонку, но его остановили росгвардейцы. Тогда мужчина схватил из автомобиля молоток и несколько раз ударил им сотрудника вневедомственной охраны.
После это злоумышленник еще пытался ударить сотрудника Росгвардии ножом, но его «успокоили» и задержали.
Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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