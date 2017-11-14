14 ноября 2017, 13:36Общество Пензенец на рабочем месте создал страницу для публикации порнографии 30-летнего уроженца Иссинского района Пензенской области осудили за распространение порнографических материалов с использованием интернета.

В июне 2016 года мужчина на рабочем месте в городе Пензе при помощи телефона создал в соцсети страницу под псевдонимом.

В октябре того же года он скопировал со страниц неустановленных пользователей и групп два видеоролика и изображения, содержащих порнографическую информацию, и добавил на свою страницу. При этом мужчина не ограничил доступ к странице, то есть предоставил возможность всем пользователям просмотреть и скопировать публикации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Суд назначил ему два года условно с испытательным сроком полтора года. Приговор вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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