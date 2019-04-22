Пензенец может лишиться автомобиля из-за долгов

Свыше 40 тысяч исполнительных производств по самым разным видам долгов - от коммунальных платежей до просрочек в банках - находится в железнодорожном отделе судебных приставов. Если должник никак не пытается решить проблему, а требования явиться на прием игнорирует, есть риск утратить имущество в пользу взыскателя. В Пензе очередной рейд судебных приставов исполнителей по неплательщикам закончился арестом автомобилей.

В одну из дверей судебные приставы стучали не раз, однако ее так никто и не открыл. Там проживает должник. По словам соседей, возможно, молодой человек дома, но скрывается. Зато разыскать его автомобиль исполнителям закона не составило труда: он был припаркован возле многоэтажки. Чтобы взыскать задолженность, было решено арестовать транспортное средство в присутствии понятых.

«В отношении него ведется сводное исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам, штрафам ГИБДД, более десяти протоколов и налогам на общую сумму свыше 60 тысяч рублей», - рассказала старший судебный пристав Железнодорожного отдела судебных приставов управления ФССП России по Пензенской области Ольга Янгаева.

Собственник все же появился, когда понял, что рискует остаться без ценного имущества. Приставы пояснили должнику, что о своем тяжелом материальном положении необходимо было сообщить заранее: тогда бы по решению суда можно было получить отсрочку. Молодой человек пошел по другому пути - скрывался и не реагировал на многочисленные повестки.

Составив опись, у хозяина иномарки поинтересовались, готов ли он взять ее на ответственное хранение. Получив согласие, приставы решили не изымать транспортное средство. С момента привлечения оценщика до передачи автомобиля на реализацию или торги у должника есть возможность погасить задолженность. Тогда арест будет снят, до этого он не имеет права пользоваться машиной.

Специалисты отмечают: арест имущества - это действенная мера для побуждения к оплате задолженности. Так, на днях под угрозой конфискации оказалась новенькая Mazda. Проявив сознательность, собственник на месте в полном объеме погасил долг - 200 тысяч рублей в пользу городской администрации.

Приставы предлагают узнавать о задолженностях в бесплатном мобильном приложении «Банк данных исполнительных производств» (6+). Особенно это актуально в преддверии отпусков, когда возможно ограничение на выезд за границу.