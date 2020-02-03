Пензенец лишился жизни за то, что оставил пьяную знакомую

По данным пресс-службы областной прокуратуры, 6 августа женщина предложила знакомому выпить у нее дома. Когда алкоголь закончился, гость отправился в магазин, прихватив с собой деньги и ключи от домофона хозяйки жилища. Однако обратно он не вернулся.

На следующий день пензячка отправилась к своему собутыльнику. Он был дома пьяный. Возмущенная таким поведением, женщина схватила нож и вонзила его в грудь мужчине. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщина сама вызвала полицейских и написала явку с повинной, пояснив, что не хотела убивать знакомого, это случилось из-за внезапной ярости и обиды. В результате пензячке назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, женщина подала апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение суда осталось без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».