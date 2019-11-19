Пензенец лишился машины из-за хитрости сотрудника автосервиса

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19 ноября 2019, 19:28Криминал
В Пензе расследуют уголовное дело по факту незаконной реализации автомобиля. На такой шаг пошел мастер станции техобслуживания, который продал автомобиль клиента. Теперь злоумышленнику может грозить тюремный срок.
«Пообщались с мастером, обсудили детали ремонта и цену. Меня все устроило. После этого я оставил ему ключи от автомобиля и поехал домой», - рассказал потерпевший.
Только забрать машину сразу поле окончания ремонта не получилось - хозяин попал в больницу. Когда же через несколько месяцев он пришел в автомастерскую, выяснилось, что машины там нет. По просьбе клиента администратор проверил камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали момент погрузки автомобиля на эвакуатор. Позже полицейские установили, что к исчезновению машины может быть причастен 34-летний пензенец - сотрудник станции техобслуживания.
«Он пояснил, что на СТО прибыл неизвестный, который случайно поинтересовался, не продается ли транспортное средство. Злоумышленник продал данный автомобиль за 30 тысяч рублей. Согласно экспертизе, стоимость машины - более 100 тысяч», - прокомментировал старший следователь отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России по Пензе Сергей Кубрин.
Правоохранители обнаружили «ГАЗель» на одной из местных точек разбора. За незаконную реализацию транспортного средства мастеру автосервиса грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого и уже дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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