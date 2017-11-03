03 ноября 2017, 13:38Криминал Пензенец купил у мошенников поддельные ценности почти на 500 тыс руб Суд вынес приговор четверым жителям Челябинской области, которые решили навариться на доверчивом пензенце.

По делу установлено, что четверо мужчин договорились продать сувенирную продукцию под видом антиквариата. Для этого из города Троицк Челябинской области они решили приехать в Пензу. Свою «жертву» они нашли около одного из магазинов на проспекте Победы. Один из злоумышленников предложил мужчине приобрести у него якобы антикварную ложку и 18 старинных монет, пензенец купил их за 7000 рублей. Мошенник рассказал, что «богатство» досталось ему при демонтаже старого дома в Дагестане, будто его строительная бригада нашла ящик, в котором находились монеты и изделия из золота и серебра эпохи Петра 1.

«Затем к мужчинам подошел еще один из мошенников, подтвердил происхождение купленных изделий и предложил купить у него еще 84 монеты и ложки. Потерпевший приобрел и их за 30 000 рублей. Тут же подошел третий «член строительной бригады» и предложил еще 400 монет. Мужчина съездил домой за деньгами и купил эти монеты за 1500 долларов США и 90 000 рублей.

На этом злоумышленники не остановились и предложили еще 400 монет. Тот еще раз съездил домой за деньгами и купил сувенирные монеты под видом золотых за 2400 долларов США и 100 000 рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Когда продавцы предложили еще одну партию монет, мужчина начал сомневаться в их подлинности. Он съездил в антикварный магазин, где ему сказали, что покупка не имеет ценности. Тогда пензенец обратился в полицию.

Преступников удалось задержать, вырученные от покупки монет 470 тысяч рублей они вернули потерпевшему.

Оказалось, что двое из жителей Челябинской области ранее уже были судимы. Пензенский суд назначил им наказание: одному – два года шесть месяцев условного срока, другим – от двух лет двух месяцев и двух лет и четырех месяцев лишения свободы в колониях строгого и особого режимов.

Один из осужденных – отец шестерых детей – посчитал наказание суровым и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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