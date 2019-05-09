Пензенец купил несуществующую путевку в Алушту

Вместо отпуска - подсчет убытков. Жители Пензенской области все чаще становятся жертвами мошенников, которые маскируются под фирмы, предлагающие отдых в Крыму и Абхазии. Как правило, злоумышленники требуют стопроцентную предоплату за якобы полный пакет услуг, которые на самом деле даже не собираются оказывать.

Пензенец стал жертвой мошенников, когда планировал свой летний отдых. Он нашел объявление в интернете о пансионате, расположенном в Алуште. Позвонил по указанному телефону, поговорил с неизвестной женщиной. Она объяснила, что нужно заполнить форму на сайте и дождаться письма с реквизитами для оплаты.

«Перечислил с банковской карты 17 тысяч рублей, стал ждать лета, готовясь к отпуску. Прошло несколько недель, решил еще раз посмотреть информацию о пансионате на сайте, но он перестал работать, а телефон - отключен», - рассказал потерпевший.

Поняв, что он попался на уловку аферистов, и отдохнуть на Черноморском побережье не удастся, мужчина обратился в полицию. По его словам, он знал о подобных способах обмана, но не думал, что с ним может произойти подобное. Это не первый случай, когда злоумышленники вводят жителей Пензенской области в заблуждение с помощью поддельных сайтов крымских пансионатов.

«Полиция региона обеспокоена ростом числа граждан, пострадавших от действий мошенников при покупке путевок на Черноморские курорты через интернет. С начала 2019 года в органы внутренних дел обратились около десяти жителей области, которые лишились денежных средств при аналогичных обстоятельствах», - прокомментировал начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

В полиции просят граждан быть более бдительными. При заказе путевок в санатории и пансионаты, расположенных как на территории нашей страны, так и за ее пределами, необходимо пользоваться услугами только проверенных сервисов, имеющих надежную репутацию. А перед бронированием и переводом денег обязательно ознакомиться в интернете с отзывами об организации.