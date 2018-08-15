Пензенец купил дачу и нашел там оружие

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15 августа 2018, 14:34Общество
В Пензенской области действует операция «Оружие». В управлении Росгвардии озвучили ее итоги за шесть месяцев 2018 года.
Так, за полгода пензенцы добровольно сдали 43 единицы оружия, 1275 штук патронов и три гранаты. За это они получили вознаграждение – 143 тысячи рублей.
«Часто граждане находят оружие от своих умерших родственников либо оно им достается вместе с покупкой дома. Например, в Центр лицензионно-разрешительной работы обратился мужчина, который после покупки дачи стал разбирать чулан, в котором обнаружил оружие. Принеся его в правоохранительные органы, гражданин получил за это денежное вознаграждение», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Размер выплаты зависит от вида оружия, например, если вы сдадите гладкоствольное ружье, то получите 3000 рублей.
По вопросам добровольной сдачи оружия и боеприпасов граждане могут обращаться в ближайший отдел полиции по месту жительства, а также в центр лицензионно-разрешительной работы управления по адресу: Пенза, ул. Некрасова, 28.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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