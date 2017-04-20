20 апреля 2017, 11:33Общество

Пензенец купил батон с шерстяной начинкой

В Пензе в одном из торговых центров Терновки горожанин приобрел батон с шерстяной тряпкой в виде начинки.

Об этом местный житель написал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Черный список. Пенза».

«В батоне - тряпка шерстяная! Приятного аппетита!» - отметил горожанин.

Пост вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Претензии, наверное, к хлебозаводу, а не к магазину нужно предъявлять», - прокомментировала пост подписчица.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/black_pnz
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