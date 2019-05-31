Пензенец изуродовал машину автоледи на ее глазах

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31 мая 2019, 16:38Криминал
В Пензе мужчина изуродовал машину местной жительницы. Она обратилась за помощью к росгвардейцам.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина возвращалась с работы домой по улице Набережной реки Пензы. Она увидела, как неизвестный отламывает зеркала заднего вида ее авто. После мужчина принялся разбивать стекло и мять капот. Заметив хозяйку машины, злоумышленник убежал, пензячка вызвала правоохранителей. Когда они прибыли, женщина показала им авто и рассказала приметы незнакомца.
Росгвардейцы обнаружили схожего по приметам мужчину на улице Урицкого. Им оказался 43-летний пензенец. Пострадавшая узнала в нем злоумышленника.
«Задержанный не стал отрицать, что причастен к случившемуся. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции», - добавили в пресс-службе областного управления Росгвардии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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