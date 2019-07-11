Пензенец изуродовал дорогу для парковки на газоне - очевидец

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11 июля 2019, 13:36Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что автолюбитель самовольно обустроил парковку на улице Ладожской.
«Вдоль дома №33 в 2018 году капитально отремонтировали проезжую часть и установили новые бордюры. Раньше на газоне вдоль дороги была стихийная парковка, теперь высокие бордюры не позволяют заехать на газон, но один автовладелец забетонировал небольшой подъем, чтобы парковаться. Прошу обратить на это внимание и обязать водителя устранить этот подъем и привести новую дорогу с бордюром в соответствующее состояние», - написал пензенец.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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