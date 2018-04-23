Пензенец избил сотрудницу бара

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23 апреля 2018, 15:06Криминал
В Пензе в баре на улице Клары Цеткин сработала тревожная кнопка. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали мужчину.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, пензенец подошел со спины к помощнице управляющего и, схватив ее за волосы, несколько раз ударил по голове. Дебошир объяснил, что обознался и принял работницу бара за свою знакомую.
Мужчину передали для дальнейших разбирательств полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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