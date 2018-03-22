Пензенец избил приятеля и отобрал у него банковскую карту

В Пензе очередное преступление закончилось избиением. Поначалу все происходило по классической схеме - двое мужчин распивали спиртное. Затем одному из них показалось мало, он потребовал от приятеля банковскую карточку, чтобы взять еще водки.

Потерпевший отказался, что не понравилось ему визави. В итоге завязалась драка. Карточку злоумышленник отнял и даже узнал ее пин-код, прибегнув к насилию. Все 33 тысячи, которые были на счету, он обналичил.

После того, как в отдел обратился ограбленный, личность обидчика быстро установили полицейские.

«Он был допрошен в качестве подозреваемого, дал признательные показания и пояснил, что действительно похитил банковскую карту, избил потерпевшего, узнал пин-код и снял денежные средства. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и систематизацию доказательств», - прокомментировал следователь отдела №4 СУ УМВД России по Пензе Сергей Кубрин.

Совершенное преступление относится к категории тяжких. Возможный срок тюремного заключения - до семи лет.