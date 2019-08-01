Пензенец ищет хозяина потерявшегося пса

Житель Пензы рассказал в Сети о собаке с разными глазками, которая потерялась.

Фотографии животного мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что собачка сидит возле дома №74 по улице Красной.

«Пес – с ошейником. Один глаз - голубой, второй – карий», - добавил автор поста.

Подробнее о потеряшке можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».