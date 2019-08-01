Пензенец ищет хозяина потерявшегося пса

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01 августа 2019, 11:02Общество
Житель Пензы рассказал в Сети о собаке с разными глазками, которая потерялась.
Фотографии животного мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что собачка сидит возле дома №74 по улице Красной.
«Пес – с ошейником. Один глаз - голубой, второй – карий», - добавил автор поста.
Подробнее о потеряшке можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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