Пензенец и ребенок погибли в массовом ДТП в Рязанской области

По данным управления МВД по Рязанской области, ДТП произошло 3 июня примерно в 3.10. Грузовик Volvo с полуприцепом под управлением 38-летнего жителя Тульской области столкнулся с KIA Rio, водителем которой был 35-летний мужчина из Калмыкии. Отмечено, что иномарка стояла на дороге со включенными сигналами аварийной остановки. После удара большегруз по инерции продолжил движение и врезался в Peugeot Partner.

В результате аварии на месте погибли девочка из KIA и 58-летний водитель Peugeot, который является жителем Пензенского региона. Также трое пассажиров последней иномарки, в том числе – малыш, получили травмы, их госпитализировали. В каком они состоянии, неизвестно.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».