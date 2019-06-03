03 июня 2019, 16:36Происшествия

Пензенец и ребенок погибли в массовом ДТП в Рязанской области

Ночная авария на трассе Р-22 «Каспий» унесла жизнь ребенка и жителя Пензенской области.

По данным управления МВД по Рязанской области, ДТП произошло 3 июня примерно в 3.10. Грузовик Volvo с полуприцепом под управлением 38-летнего жителя Тульской области столкнулся с KIA Rio, водителем которой был 35-летний мужчина из Калмыкии. Отмечено, что иномарка стояла на дороге со включенными сигналами аварийной остановки. После удара большегруз по инерции продолжил движение и врезался в Peugeot Partner.

В результате аварии на месте погибли девочка из KIA и 58-летний водитель Peugeot, который является жителем Пензенского региона. Также трое пассажиров последней иномарки, в том числе – малыш, получили травмы, их госпитализировали. В каком они состоянии, неизвестно.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: https://62.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17113363/

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