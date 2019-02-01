01 февраля 2019, 12:04Криминал

Пензенец хотел помочь приятелю-заключенному и попал под статью

В отношении жителя Пензы возбудили два уголовных дела: по фактам дачи взятки должностному лицу и посредничества.

Следователи установили, что заключенный колонии на улице Лесной попросил знакомого помочь. Мужчина должен был передать старшему оперуполномоченному исправительного учреждения 30 тысяч рублей за то, чтобы тот передал его приятелю мобильные телефоны.

18 января пензенец пришел к колонии на сделку, однако после передачи взятки его задержали. Деньги полицейские изъяли, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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