Пензенец готовит масштабный труд по описанию скважин

В Пензе, несмотря на выход на заслуженную пенсию, продолжает трудиться гидрогеолог Сергей Васильевич Зеленов. Он составляет каталоги с подробным описанием артезианских скважин, которые когда-либо были пробурены в каждом из районов области. И мечтает, что когда-нибудь его книги пригодятся потомкам.

Каждый день Сергей Зеленов достает из шкафчика свои рабочие бумаги и продолжает корпеть над главным трудом всей жизни - таблицами с подробным описанием скважин в Пензенской области - как рабочих, так и

тех, что уже давно заброшены. Вода - стратегический ресурс. А, значит, рано или поздно водозаборные сооружения, сейчас простаивающие без дела, могут понадобиться. Также каталоги помогут сориентироваться, на какую глубину и в каком месте лучше всего бурить новую скважину.

Координаты скважин, глубина водоносных горизонтов, жесткость воды и ее химический состав - для каждого из этих параметров в каталоге есть соответствующий столбец. Данные Сергей Зеленов берет из Фонда хранения геологической информации. А потому за точность тех или иных значений на страницах каталога можно не переживать.

За несколько лет опытный гидрогеолог систематизировал данные по скважинам почти во всех районах Пензенской области. Сейчас на стадии завершения - работа над каталогом по Колышлейскому району. Также в очереди - Кузнецкий и Бековский. В свои 84 года Сергей Васильевич хочет успеть закончить главный труд. И надеется, что он не пропадет даром, ведь вопрос водоснабжения в регионе еще долго не потеряет своей актуальности.