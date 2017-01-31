31 января 2017, 19:49Криминал Пензенец едва не лишился денег при продаже фотоаппарата Хотел продать фотоаппарат, а в итоге чуть не лишился денег. Житель Пензы едва не стал жертвой мошенников. Украсть деньги злоумышленники попытались с банковского счета.

В отдел полиции с заявлением обратился житель Пензы. По словам мужчины, неизвестные, пользуясь удаленным доступом, пытались похитить деньги с его банковского счета. Все началось с того, что пензенец разместил на сайте объявление о продаже фотоаппарата. Через некоторые время на его смартфон пришло SMS-сообщение с предложением обмена. Неизвестные просили открыть интернет-ссылку, под которой якобы были размещены фотографии предлагаемой техники.



«Я нажал на ссылку, соответственно, чтобы посмотреть фотографию, у меня скачалось некое приложение и установилось на телефон. Буквально через десять секунд мне приходит SMS-сообщение о том, что с мобильного банка не может быть списана сумма полторы тысячи», - рассказал житель г. Пензы Роман Севостьянов.



На момент списания денежных средств номер телефона мужчины не был привязан к мобильному банку, поэтому злоумышленникам так и не удалось совершить задуманное.

По информации отдела «К» регионального управления МВД, подобные случаи не единичны. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, не стоит переходить по сомнительным интернет-ссылкам.



«Управление МВД России по Пензенской области обращается с просьбой не терять бдительность в аналогичных ситуациях. В противном случае, открыв такую ссылку, вы можете сами того не заметив, установить на телефон вирусную программу, которая получит возможность от вашего имени удаленно управлять вашим банковским счетом и переводить деньги с него на счета злоумышленников», - сказал начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции занимаются поиском лиц, подозреваемых в попытке совершения данного преступления.

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