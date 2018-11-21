Пензенец дважды перевел деньги мошеннику и остался ни с чем

Сотрудникам правоохранительных органов пензенец рассказал, что решил купить машину. Через интернет он нашел подходящее объявление о продаже «Лады Гранта». В процессе общения с продавцом стороны договорились, что покупатель перечислит предоплату.

Сначала мужчина перевел на указанный расчетный счет 32 тысячи рублей. Однако якобы владелец машины сказал, что банковская операция не удалась, и попросил повторить ее. Тогда житель Пензы снова перевел деньги, на этот раз – 30 тысяч рублей.

Затем связь пропала, мужчина лишился денег и не стал обладателем желаемого автомобиля. К тому же объявление о его продаже пропало с сайта. Тогда пензенец обратился в полицию.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», - напомнили в пресс-службе регионального УМВД России, пишет ИА «Пенза-Пресс».