Пензенец-должник пытался подкупить пристава

Установлено, что 59-летний пензенец должен платить алименты своей жене – инвалиду. Однако мужчина уклонялся от обязательств, и с марта дело в отношении него направили судебным приставам. В июне к нему применили меры, чтобы побудить выплатить долг: ограничили выезд за пределы страны.

Житель Пензы решил откупиться от такого наказания. 2 октября около спортивно-культурного центра на улице Проценко в Заречном он встретился с приставом-исполнителем, чтобы передать 15 тысяч рублей за снятие ограничения на выезд за рубеж.Полицейские задержали злоумышленника с поличным, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время расследование продолжается, сообщает ИА «Пенза-Пресс».