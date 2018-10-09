Пензенец-должник пытался подкупить пристава

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09 октября 2018, 14:38Криминал
В городе Заречном возбудили уголовное дело в отношении пензенца. Мужчина передал взятку должностному лицу.
Установлено, что 59-летний пензенец должен платить алименты своей жене – инвалиду. Однако мужчина уклонялся от обязательств, и с марта дело в отношении него направили судебным приставам. В июне к нему применили меры, чтобы побудить выплатить долг: ограничили выезд за пределы страны.
Житель Пензы решил откупиться от такого наказания. 2 октября около спортивно-культурного центра на улице Проценко в Заречном он встретился с приставом-исполнителем, чтобы передать 15 тысяч рублей за снятие ограничения на выезд за рубеж.Полицейские задержали злоумышленника с поличным, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В настоящее время расследование продолжается, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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