Пензенец до смерти избил сожительницу

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16 января 2017, 18:47Криминал
В Пензе обычная ссора влюбленных привела к трагическим последствиям. Накануне празднования Нового года мужчина до смерти избил сожительницу и скрылся с места преступления. На днях подозреваемого задержали.
На словесное оскорбление решил ответить кулаками. Конфликт между влюбленными произошел в преддверии Нового года. Ссора быстро переросла в драку. Сожители неоднократно подобным образом решали вопросы, однако в этот раз 47-летний житель Пензы начал избивать женщину с особой жестокостью.
«С погибшей он состоял в близких отношениях, и вечером 30 декабря между ним и потерпевшей, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе конфликта мужчина избил потерпевшую руками и ногами, наносил ей удары в область головы и тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», - рассказала старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СКР по Пензенской области Людмила Фомина.
Мужчина с места преступления скрылся, в течение нескольких дней он прятался от полиции. Днем практически не показывался на улице и старался сократить общение с друзьями.
«Оперативники установили круг общения подозреваемого. В него вошли около 30 человек - ранее судимые лица. Также полицейские определили места пребывания злоумышленника: кафе в районе Центрального рынка. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан неподалеку от них», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Подозреваемый ранее был неоднократно судим, злоупотреблял спиртными напитками, наркотиками, нигде не работал. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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