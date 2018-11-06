Пензенец до смерти избил мужчину, который выставил его лжецом

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 19 июля пьяный мужчина вместе с двумя приятелями пришел к односельчанину, чтобы выяснить отношения. Ранее хозяин дома якобы пожаловался ему, что один из явившихся друзей избивал его.

Сельчанин спросил, кто именно это сделал. Но хозяин дома заявил, что ничего подобного не было. Мужчина, разозлившись, что тот выставил его перед друзьями лжецом, избил знакомого. Через несколько дней потерпевший скончался у себя дома, его тело обнаружили соседи.

В результате мужчине назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишет ИА «Пенза-Пресс».