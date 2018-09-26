Чтобы оплатить обучение в автошколе пензенец угнал машину

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 сентября 2018, 18:06Криминал
Житель Пензы продемонстрировал необычный способ поиска денег для оплаты обучения на права. Его задержали по подозрению в угоне чужого автомобиля. Когда он стал давать показания, следователей удивила цель совершенного поступка.
«После угона хотел сдать ее в чермет за тысяч 15. Полученные деньги планировал потратить на обучение и последующее получение прав», - рассказал задержанный.
«Сотрудники уголовного розыска обнаружили разыскиваемый автомобиль во дворе дома по улице Фурманова. Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», - прокомментировала старший следователь СУ УМВД России по Пензе Елена Селезнева.
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело, по статье, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
26 сентября 2018, 19:59Полицейские вернули жителю Засечного угнанный автомобиль
26 сентября 2018, 19:57Житель Челябинска продавал пензенцам ворованный шампунь за полцены
26 сентября 2018, 19:54Жителю Каменки грозит срок за сбыт фальшивой купюры
26 сентября 2018, 19:33Агентство «Арт-гвардия» готово радовать пензенцев новыми концертами
26 сентября 2018, 19:29Пензенские работодатели приняли участие в семинаре по ведению бизнеса
26 сентября 2018, 19:21Жителей частного сектора Кузнецка призывают страховать имущество
26 сентября 2018, 19:18Пензенских школьников обучают разбираться в тонкостях бытовой экономики
26 сентября 2018, 19:07В Пензе определили лучшего бильярдиста области