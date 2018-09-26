Чтобы оплатить обучение в автошколе пензенец угнал машину

Житель Пензы продемонстрировал необычный способ поиска денег для оплаты обучения на права. Его задержали по подозрению в угоне чужого автомобиля. Когда он стал давать показания, следователей удивила цель совершенного поступка.

«После угона хотел сдать ее в чермет за тысяч 15. Полученные деньги планировал потратить на обучение и последующее получение прав», - рассказал задержанный.

«Сотрудники уголовного розыска обнаружили разыскиваемый автомобиль во дворе дома по улице Фурманова. Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», - прокомментировала старший следователь СУ УМВД России по Пензе Елена Селезнева.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело, по статье, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.