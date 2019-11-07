Пензенец Денис Айрапетян стал рекордсменом страны в беге на 1000 м

В Солт-Лейк-Сити прошел первый этап Кубка Мира по шорт-треку. Пензенец Денис Айрапетян принял участие в соревнованиях в составе сборной России.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, молодой человек участвовал в трех дисциплинах: бег на 1000 и 1500 м, а также в эстафетном беге на 5000 м.

На дистанции 1000 метров Денис Айрапетян занял 13 место, но при этом установил рекорд России с результатом 1:22,602, финишировав первым в предварительном забеге. Предыдущий рекорд принадлежал Олимпийскому чемпиону Семену Елистратову - 1:22,607.

Кроме того, пензенец в составе мужской сборной страны завоевал золотую медаль в эстафете 5000 метров, пишет ИА «Пенза-Пресс».