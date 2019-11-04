Пензенец Денис Айрапетян стал девятым на Кубке мира по шорт-треку

Спортсмен Пензенской области Денис Айрапетян выступил на первом этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходил в американском Солт-Лейк-Сити.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, пензенец показал девятый результат среди мужчин на дистанции 1500 метроа.

Победу одержал россиянин Семен Елистратов. На втором месте - спортсмен из Кореи,на третьем – также представитель России Александр Шульгинов.

Напомним, в феврале Денис Айрапетян в составе мужской российской сборной взял «золото» на Кубке мира по шорт-треку на дистанции 5000 метров, пишет ИА «Пенза-Пресс».