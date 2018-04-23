23 апреля 2018, 11:02Спорт

Пензенец Денис Аблязин завоевал два «золота» на чемпионате РФ

Пензенский спортсмен Денис Аблязин завоевал две золотые медали чемпионата России по спортивной гимнастике.

Пензенец был лучшим в опорном прыжке, оставив позади Дмитрия Ланкина, выступающего параллельным зачетом за Москву и Ростов-на-Дону, и Виктора Британа из Челябинска. Об этом сообщили в ГБУ ПО СШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой.

Также Денис Аблязин превзошел соперников в упражнениях на кольцах. Второе место в этом виде программы занял Илья Кибартас из Владимира, третье – Артур Далалоян из Москвы.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
просмотров 73
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ