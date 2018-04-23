Пензенец Денис Аблязин завоевал два «золота» на чемпионате РФ

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23 апреля 2018, 11:02Спорт
Пензенский спортсмен Денис Аблязин завоевал две золотые медали чемпионата России по спортивной гимнастике.
Пензенец был лучшим в опорном прыжке, оставив позади Дмитрия Ланкина, выступающего параллельным зачетом за Москву и Ростов-на-Дону, и Виктора Британа из Челябинска. Об этом сообщили в ГБУ ПО СШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой.
Также Денис Аблязин превзошел соперников в упражнениях на кольцах. Второе место в этом виде программы занял Илья Кибартас из Владимира, третье – Артур Далалоян из Москвы.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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