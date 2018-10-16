Пензенец чудом избежал трагедии, переходя дорогу. ВИДЕО

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16 октября 2018, 12:36Общество
В соцсети появилась видеозапись, на которой едва не произошло ДТП. Пензенцу повезло – он чудом не оказался под колесами машин.
Инцидент произошел в микрорайоне Тепличный неподалеку от поста ГИБДД. На кадрах видно, как иномарка резко остановилась перед «зеброй», по которой в это время пошел пешеход. Позади на большой скорости ехал еще одна машина, чтобы избежать столкновения с авто, водитель резко вывернул руль влево. Тут на его пути возник человек, но и здесь автомобилист смог увернуться и избежал ДТП.
Автор поста отметил, что только опытный водитель мог так грамотно выйти из ситуации.
«Опыт - это если бы он такой ситуации не допустил в принципе. А здесь – пешеходный переход перед которым априори нужно быть внимательным, а он едет, забыв, что такое дистанция.. Пешехода я тоже не оправдываю, но в данной ситуации его пропускали. Еще повезло, что встречка пустая, вмазал бы сейчас невинным людям», - поделился мнением подписчик Дмитрий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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