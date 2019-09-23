Пензенец борется за звание лучшего учителя России

В Грозном стартовал финальный этап конкурса «Учитель года России-2019». Пензенскую область представляет Евгений Яковлев, учитель географии школы имени Лермонтова, которая находится в селе Засечное.

Всего в Грозный приехали педагоги из 85 регионов страны - 65 учителей городских школ и 20 - сельских.

Пензенец представит свой урок жюри 23 сентября. Все выступления можно посмотреть на сайте.

В пресс-службе регионального минобра сообщили, что впервые в состав жюри очного тура конкурса вошла представитель Пензенской области – директор центра начального общего образования, кандидат педагогических наук, доцент института регионального развития области Алла Маркова. Она будет оценивать конкурсантов в группе учителей начальных классов.

Имена 15 лауреатов объявят 28 сентября. После им предстоит пройти испытания «Мастер-класс» и «Образовательный проект», по итогам которых 1 октября станут известны имена пяти призеров конкурса. Имя победителя объявят 4 октября на церемонии награждения в Москве, пишет ИА «Пенза-Пресс».