Пензенец борется за звание лучшего учителя России

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23 сентября 2019, 10:01Образование
В Грозном стартовал финальный этап конкурса «Учитель года России-2019». Пензенскую область представляет Евгений Яковлев, учитель географии школы имени Лермонтова, которая находится в селе Засечное.
Всего в Грозный приехали педагоги из 85 регионов страны - 65 учителей городских школ и 20 - сельских.
Пензенец представит свой урок жюри 23 сентября. Все выступления можно посмотреть на сайте.
В пресс-службе регионального минобра сообщили, что впервые в состав жюри очного тура конкурса вошла представитель Пензенской области – директор центра начального общего образования, кандидат педагогических наук, доцент института регионального развития области Алла Маркова. Она будет оценивать конкурсантов в группе учителей начальных классов.
Имена 15 лауреатов объявят 28 сентября. После им предстоит пройти испытания «Мастер-класс» и «Образовательный проект», по итогам которых 1 октября станут известны имена пяти призеров конкурса. Имя победителя объявят 4 октября на церемонии награждения в Москве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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