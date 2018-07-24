Пензенец борется за медаль спартакиады молодежи по самбо

Во дворце единоборств «Воейков» стартовали соревнования по самбо в рамках IV летней Спартакиады молодежи России (0+). За медали борются около 200 спортсменов.

Даниил Светайло - единственный представитель Пензенской области на домашнем турнире.

«Понимаю, какая на мне ответственность, поэтому буду стараться и отстаивать честь области», - сказал он.

Даниил выступает в тяжелом весе - свыше 100 килограммов. Главное, по мнению пензенца, - справиться с волнением. Если удастся настроиться психологически, то есть шанс побороться за награды.

«Очень сложные соревнования, сюда отбираются только лучшие. Все решает один поединок, в отличие от обычных турниров, где можно бороться две-три встречи», - рассказал главный тренер сборной Пензенской области по самбо Олег Голованов.

Соревнования в рамках Спартакиады отличаются от других турниров по самбо. Тут все решают баллы. Каждый спортсмен проводит два поединка. Победитель определяется по сумме набранных очков.

«Действует система шести штрафных баллов. Спортсмен, который их наберет, автоматически вылетает. Таким же образом подсчитываются и распределяются командные места», - пояснил главный судья соревнования Артур Адамян.

Самбисты будут выявлять сильнейших в десяти весовых категориях у юношей и девушек в течение двух дней.