Пензенец без спроса взял машину знакомого - УМВД

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09 октября 2019, 14:36Криминал
В полицию обратился пензенец с заявлением о том, что его автомобиль утром оказался припаркованным не там, где он его оставил накануне.
Житель дома на 1-ом Онежском проезде сообщил полиции, что оставил автомобиль ВАЗ-2113 во дворе. На следующий день мужчина обнаружил свое транспортное средство в другом месте и с механическими повреждениями.
Полицейские установили подозреваемого в незаконном использовании автомобиля. Им оказался 22-летний пензенец, знакомый потерпевшего. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что катался по городу на автомобиле без разрешения.
«В результате злоумышленник не справился с управлением и на территории Ленинского района областного центра совершил столкновение с другой машиной, после чего на угнанном транспортном средстве скрылся с места ДТП», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
За неправомерное владение транспортным средством подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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