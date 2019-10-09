Пензенец без спроса взял машину знакомого - УМВД

В полицию обратился пензенец с заявлением о том, что его автомобиль утром оказался припаркованным не там, где он его оставил накануне.

Житель дома на 1-ом Онежском проезде сообщил полиции, что оставил автомобиль ВАЗ-2113 во дворе. На следующий день мужчина обнаружил свое транспортное средство в другом месте и с механическими повреждениями.

Полицейские установили подозреваемого в незаконном использовании автомобиля. Им оказался 22-летний пензенец, знакомый потерпевшего. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что катался по городу на автомобиле без разрешения.

«В результате злоумышленник не справился с управлением и на территории Ленинского района областного центра совершил столкновение с другой машиной, после чего на угнанном транспортном средстве скрылся с места ДТП», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

За неправомерное владение транспортным средством подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».