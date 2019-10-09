Пензенский автогонщик рассказал, как вести себя при заносе в гололед

У многих водителей города утро началось совсем не по-доброму. Летняя резина плюс гололед на дороге превратили привычный путь в полосу препятствий. Транспортный коллапс на дорогах Пензы возник не только из-за капризов погоды.

«Ехал по Терновскому мосту, не доезжая до него, навстречу выехала Mazda, произошло столкновение в лоб. Коммунальщики вообще не работают, кругом - лед», - рассказал участник ДТП Михаил Стексов.

Серьезная пробка образовалась в результате сразу нескольких происшествий в Терновке. Многие были вынуждены отправиться по своим делам пешком.

На проспекте Победы легковушка влетела в столб, инцидент также повлек за собой автомобильный затор. На Арбековском путепроводе в ДТП попали более десяти машин, чтобы освободить проезжую часть пришлось задействовать специальную технику. Около 10:00 движение было полностью восстановлено. Однако в разных районах города все еще можно было наблюдать мелкие ДТП, в том числе - с участием общественного транспорта.

«9 октября в первой половине дня зарегистрировано 14 ДТП, в том числе - три, в которых три человека получили ранения различной степени тяжести», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

Садясь за руль, каждый водитель должен соблюдать правила дорожного движения, учитывать интенсивность и погодные условия. Об этом не устают напоминать сотрудники Госавтоинспекции, но даже самый аккуратный автолюбитель не застрахован от аварийных ситуаций. Профессиональный автогонщик Сергей Воскрекасенко советует, в первую очередь, сохранять спокойствие, ни в коем случае не отпускать руль и не тормозить резко, а действовать в зависимости от трансмиссии. На автомате - плавно нажимать на тормоз, а на механике - еще и работать с передачами.

Процесс торможения зависит и от привода авто. Неправильные действия могут привести к тяжелым последствиям как для машины, так для водителя и пассажиров.

«На заднем приводе в повороте не нужно резко давить на газ, потому что машину может занести, и с ней будет тяжелее справиться. На переднем не нужно при повороте топить, потому что может переднюю ось понести, поэтому все движения в зимний период, если покрытие скользкое, нужно делать плавнее», - посоветовал Сергей Воскрекасенко.

Несмотря на различия в управлении автомобилями, правила дорожного движения, скоростные ограничения, минимальная дистанция между транспортными средствами остаются неизменными для всех.