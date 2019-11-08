Пензенец Александр Харланов завоевал «бронзу» чемпионата России по плаванию

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08 ноября 2019, 17:59Спорт
Сборная Пензенской области по плаванию принимает участие в чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани с 5 по 10 ноября.
Спортсмен Александр Харланов завоевал первую медаль национального чемпионата на стометровке баттерфляем. С результатом 50,40 секунды он выиграл «бронзу». Первым на этой дистанции стал Олег Костин (50,05 секунды) из Нижегородской области, вторым к финишу приплыл калужец Михаил Вековищев (50,15 секунды). Еще один представитель Пензенской области – Егор Павлов – показал седьмой результат (51,09 секунды).
Пока это единственная награда в копилке сурской сборной. В первый день соревнований Александр Харланов остался шестым на 200-метровой дистанции тем же стилем. Егор Павлов занял пятое место.
На стометровке на спине Роман Ларин приплыл к финишу шестым, а в смешанной эстафете 4 по 50 метров комбинированным стилем пензенцы Егор Павлов, Егор Сучков, Марина Кравченко и Ксения Баранова показали четвертый результат.
Как уточнили корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» в министерстве физической культуры и спорта, по линии ведомства на соревнования также были командированы Михаил Васильков, Захар Гордиенко, Артур Дьяченко, Георгий Екимов, Сергей Исаев, Егор Исайкин, Артем Лазарев, Дмитрий Пастухов, Дмитрий Петрушков, Артем Симонин, Михаил Федоров, Артем Шилов, Дарья Гутова, Екатерина Данилова, Анастасия Ефимова, Маргарита Кирта, Софья Колесина, Анастасия Логинова, Яна Попова, Валерия Пугачева и Ксения Резвова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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