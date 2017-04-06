06 апреля 2017, 15:36Криминал Пензенец 11 лет проведет в тюрьме за убийство родственника В Пензе местного жителя осудили за убийство родственника и покушение на убийство его супруги.

В Пензе в квартире по ул. Грибоедова нашли тело 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, его супруга была доставлена в больницу с телесными повреждениями.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, незадолго до этого супруги выпивали вместе с братом жены, в ходе застолья между родственниками возник конфликт.

Гость ударил брата жены по груди и спине, тот от травм скончался. После чего мужчина избил женщину деревянным табуретом, сковородой, чайником и металлическими решетками с газовой плиты.

"Преступный умысел на убийство не довел до конца, так как противоправные действия злоумышленника были пресечены прибывшими сотрудниками полиции и своевременно оказанной медицинской помощи хозяйке квартиры», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

В суде ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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