Пензенец 11 лет проведет в тюрьме за убийство родственника

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06 апреля 2017, 15:36Криминал
В Пензе местного жителя осудили за убийство родственника и покушение на убийство его супруги.
В Пензе в квартире по ул. Грибоедова нашли тело 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, его супруга была доставлена в больницу с телесными повреждениями.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, незадолго до этого супруги выпивали вместе с братом жены, в ходе застолья между родственниками возник конфликт.
Гость ударил брата жены по груди и спине, тот от травм скончался. После чего мужчина избил женщину деревянным табуретом, сковородой, чайником и металлическими решетками с газовой плиты.
"Преступный умысел на убийство не довел до конца, так как противоправные действия злоумышленника были пресечены прибывшими сотрудниками полиции и своевременно оказанной медицинской помощи хозяйке квартиры», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
В суде ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строго режима.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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