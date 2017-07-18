18 июля 2017, 19:17Общество В Пензе на Ударной из аварийного дома не хотят переезжать 4 жильца Несколько жителей дома №35 по улице Ударной города Пенза до сих пор так и не покинули свои квартиры. В признанном аварийным здании проживают четыре человека. Пока не съедут последние жильцы, рабочие не могут приступить к работам по сносу многоэтажки. Между тем, находиться в доме, где регулярно происходят обрушения, с каждым днем становится все опаснее.

Над ситуацией, в которой оказалась Мария Фролкова, остается только посмеяться. Жительница печально известного дома № 35 на улице Ударной вместе со своей семьей продолжает проживать в аварийном здании. Во всем доме остались только две не расселенные квартиры. Признается, что жить здесь страшно, но другого выхода у них просто нет.

«Тут причин много. Первая - на маневренный фонд я не имею никакого права по закону, потому что у меня есть наследство в Нижнем Ломове, оставленное родителями. Там домик ремонта хорошего требует. Потом у меня муж работает, дочь учится - нет у нас возможности взять и уехать», - сказала жительница дома № 35 по ул.Ударная Мария Фролкова.

Сейчас в доме на Ударной помимо семьи Фролковых проживает еще одна женщина, которая оказалась в похожей ситуации. Последняя серьезная авария здесь произошла 18 июня. Тогда рухнули перекрытия в расселенном первом подъезде. Спустя еще десять дней обвалилась часть кирпичной кладки.

В квартиры из городского маневренного фонда переехали 63 семьи. Остальные разъехались по съемным квартирам или родственникам. Кто-то забрал с собой даже окна. Некоторые оставили в аварийном доме практически всю мебель. Все, кому пришлось экстренно съехать, надеются, что программа по расселению из ветхого и аварийного жилья возобновиться в ближайшее время.

«Они дожидаются продления программы переселения и уже по итогам из маневренного фонда будут переезжать в свои новые квартиры. Официальное расселение - это предоставление по договорам мены, либо выкупа, либо заключение договора соцнайма на новую квартиру, как в рамках действующей программы. Пока по срокам не скажу», - пояснил заместитель начальника департамента ЖКХ г.Пензы Денис Леонтьев.

От коммунальных ресурсов дом еще не отключен. Как заверил Денис Леонтьев, сделают это только после завершения расселения. Правда, воды, по словам Мариии Фролковой, нет уже неделю. С просьбой оказать содействие в решении проблемы она обратилась в приемную президента. Официальный ответ от властей женщина должна получить до 25 июля.

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