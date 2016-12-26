Пензенцы жалуются на запрет парковки у КИМа

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26 декабря 2016, 09:28Общество
В Пензе новый знак на ул. Красной не позволяет припарковаться у областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, больше известного как больница КИМ.
Об этом в «Жалобную книгу» информационного агентства написал пензенец.
«На улице Красной рядом с больницей КИМ установили дорожный знак: «Остановка запрещена». Где парковать автомобили посетителям? Можно, конечно, на улице Куйбышева, но там на выходные закрывают проход – придется перелазить через забор или парковаться под знаком. Вынуждают людей нарушать», - сообщил горожанин.
Обращение поддержали и другие пензенцы. В комментариях к жалобе они отмечали, что «проще повесить знак, чем решить проблему».
«Проще запретить, чем сделать, что-то самим. В частности, остановку запретили, а куда поставить машину, не подумали», - отметил пользователь под ником «Гость».
Обращение направлено в администрацию областного центра, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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