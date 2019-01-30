Пензенцы жалуются на владельцев базовых станций сотовой связи

В пензенский Роспотребнадзор продолжают поступать жалобы на владельцев базовых станций сотовой связи. Только за 2018 год в адрес специалистов направили около 50 обращений.

Пензенцы сомневаются, что новые вышки появляются законно. Кроме того, жителей волнует, насколько подобное оборудование безопасно, ведь на каждой из таких станций есть электромагнитные приемники. Специалисты успокаивают, что нет причин переживать.

«Увеличение количества базовых станций влияет на улучшение качества сотовой связи и снижает нагрузку электромагнитного излучения на население. Проще говоря, чем ближе к вам базовая станция, тем меньше излучение от сотового телефона, который является передающим оборудованием», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Все работающие базовые станции отвечают нормам СанПиНа, а также имеют разрешение от лабораторий, которые проверяют уровень электромагнитного воздействия. В случае, если владелец вносит изменения в конструкцию, станция должна заново пройти проверку специалистов.