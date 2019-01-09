Синоптики прогнозируют возвращение снегопадов в Пензенскую область

Расчистить населенные пункты и дороги областного значения от снега и помочь пострадавшим от пожаров многодетным семьям. Соответствующие поручения главам районов и представителям администраций губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал во время видеоконференции. Она прошла в правительстве региона и стала своего рода итогом длительных выходных.

Четыре-пять дней, чтобы расчистить снежные заносы, и это только в Пензе. По прогнозам погоды, прошедшие в новогодние праздники снегопады вернутся уже в 11 января и продлятся все выходные. Жалобы жителей на недостаточную расторопность коммунальщиков стали предметом обсуждения в правительстве региона. Губернатор провел видеоконференцию с главами районов и администраций городов области.

«Привлекайте с предприятий по графику технику и людей для вывоза снега. Осадки продолжат выпадать и приносить гражданам неудобства. И решение этой задачи зависит от работы каждой службы и главы поселения», - сказал глава губернатор.

Одна из зачитанных вслух жалоб - состояние автомобильной дороги «Земетчино-Вадинск». Это обращение жители области отправили напрямую в приемную губернатора. А районные власти не увидели проблемы в снегопаде.

За первую неделю нового года по официальным данным на дороги области высыпали около 100 тысяч тонн песко-соляной смеси. В дни самых мощных снегопадов работало порядка 330 единиц техники. Представители профильного ведомства говорят о необходимости закупить специализированную малогабаритную технику, которая могла бы заменить ручной труд: очищать снег и с тротуаров и из-под ограждений.

«Были замечания по Пензе, а также Лопатинскому, Мокшанскому, Белинскому и Сердобскому районам - заужена проезжая часть дорог, снег на тротуарах и автобусных остановках», - рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Вместе с тем обостряется ситуация и с пожарами. С начала года по области произошло около 30 возгораний в жилых домах. В правительстве отдельно обсудили случай в Башмаковском районе, где из-за пожара без крыши над головой осталась семья с четырьмя детьми. Иван Белозерцев дал поручение местным властям оказать пострадавшим материальную помощь.