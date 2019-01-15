Журналисты «Экспресса» проверили проблемные катки

Пензенцы все чаще жалуются на состояние хоккейных коробок. И если в одних случаях речь идет, например, о качестве льда на открытой площадке, то в других - в принципе о наличии льда. Съемочная группа телеканала «Экспресс» проехала по проблемным адресам. Выяснилось, что зачастую на поверхности хоккейных коробок - толстый слой снега.

На улице Карпинского, 35 сквозь робкий лед пробивается прошлогодняя трава, но это не признак наступающей весны, это - хоккейная коробка в середине января. Лед залили во второй раз. Первый был - в начале декабря. Долгое время там просто лежал слой снега.

«Как вода застынет, наверно, еще раз зальют, только после этого можно будет кататься», - сказал дворовый тренер Максим Аникин.

Объективные препятствия для физического развития нашлись и на хоккейной коробке в районе автовокзала. Она, как сообщают в городской администрации, принадлежит частной компании, которая успешно организует катание еще в двух точках города.

Ситуация с хоккейной коробкой на улице Жемчужной еще хуже. За пределами бортика - толстый слой снега, даже видна лыжня. В 2018-м там также были проблемы с заливкой, это объясняли тем, что нет достаточного освещения. Сейчас его хватает, а вот каток так и не оборудовали.

Хоккейную коробку в районе дома №8 по улице Мира многие местные жители даже перестали замечать - настолько она сливается с зимним пейзажем из-за толстого слоя снега.

Все места для катания в Пензе условно можно разделить на три части: одни принадлежат департаменту ЖКХ, как, например, хоккейная коробка на улице Карпинского, 35. Другие - товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам. В этом случае не всегда получается договориться у самих жильцов. Не все готовы платить за воду, не все согласны с таким использованием дворового пространства. Третий вид хоккейных коробок - те, которые принадлежат управлению образования. Такие катки расположены при школах, и специалисты говорят о том, что их содержат ответственнее всего. Всегда есть ресурс, чтобы залить лед и его очистить. Правда, самому ресурсу, как правило, это учителя физкультуры, - это никак не оплачивается.

«Работы по заливке льда стартовали 10 декабря, и проводятся с периодичностью три раза в неделю. Сначала сделали нижние слои, подушку, затем выровняли все», - рассказал учитель физической культуры школы №30 Алексей Коряшкин.

Впрочем, там есть и воспитательный момент, над ровностью катка работают сами хоккейные команды, то есть ученики школы. Вход на такую площадку для всех желающих бесплатный, а во время каникул, как уверяют в образовательном учреждении, там работал бесплатный прокат коньков.

Чтобы понять, нужна ли в каждом конкретном микрорайоне хоккейная коробка, в городском комитете спорта и молодежной политике ежегодно проводят мониторинг количества детей, проживающих в жилом секторе, и количества людей вообще, которые посещают каток, если он, конечно, действующий.

«На данный момент в городе 44 хоккейные коробки. Изначально под заливку планировалось 30. Действующих для катания - 26. Есть те, которые планируем поддерживать, это работа, которая должна выполнять постоянно в течение зимы», - рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

Чтобы узнать, кому принадлежит конкретная хоккейная коробка и кто ее обслуживает, жителям советуют звонить в городской спорткомитет. Впрочем, пензенцы нашли и другую книгу жалоб, адреса катков с неприглядным льдом появляются и в комментариях пользователей в «Твиттере» губернатора Ивана Белозерцева. Как говорят в спорткомитете, тревогу вызывает не только состояние льда на хоккейных коробках, но и надежность сетки, и безопасность бортов.