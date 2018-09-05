Пензенцы жалуются на отсутствие пешеходных переходов на ул. Мира

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06 сентября 2018, 11:34Общество
На ул. Мира в Пензе пешеходам уделяют недостаточно внимания. Такое мнение высказал один из жителей города.
Об этом он написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Почему убрали два пешеходных перехода на улице Мира? Это не скоростная автострада, здесь больше безопасности должно быть уделено пешеходам. А рядом с зебрами неплохо бы «лежачего полицейского» установить, - считает горожанин.
Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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