Пензенцы жалуются на отсутствие пешеходных переходов на ул. Мира

На ул. Мира в Пензе пешеходам уделяют недостаточно внимания. Такое мнение высказал один из жителей города.

Об этом он написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Почему убрали два пешеходных перехода на улице Мира? Это не скоростная автострада, здесь больше безопасности должно быть уделено пешеходам. А рядом с зебрами неплохо бы «лежачего полицейского» установить, - считает горожанин.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».