16 января 2017, 18:58Общество Пензенцы жалуются на отсутствие лифта в детской поликлинике Пензенцы жалуются, что в поликлинике №2 на улице Гагарина не работают лифты. Это доставляет посетителям определенные неудобства. Об этом в проекте «Жалобная книга» рассказали читатели информагентства «Пенза-Пресс». Примечательно, что на проблему жители обратили внимание после резонансного случая в Башкирии, когда из-за неработающего в учреждении лифта должности лишился главный врач больницы.

Поход на рентген на четвереньках - шокирующее видео, снятое в одной из больниц Уфы, облетело уже весь интернет и федеральные каналы страны. Пенсионерке со сломанной загипсованной ногой приходится буквально ползком добираться до кабинета врача. Лифт в поликлинике уже давно не работает. С просьбой о помощи женщина обратилась в регистратуру, но там получила отказ.

Все обстоятельства скандального инцидента в Башкирии выясняют прокуратура и Минздрав Республики. Принято решение об увольнении главврача больницы.

На сломанный лифт жалуются и пензенцы. Неисправный подъемник расположен в детской поликлинике № 2. Сообщение об этом появилось в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».



Как оказалось, лифт не работал, когда здесь еще располагалась студенческая больница. Детская поликлиника переехала в здание в конце 2016 года.



«Лифт не работал при въезде, потому что у нас не был запланирован в начале 2016 года переезд, бюджет не был заложен. На 2017 год запланирован капитальный ремонт данного здания, будет отремонтирован лифт», - объяснила заведующая детской поликлиникой №2 г. Пензы Татьяна Медведева.

Пока же при необходимости на помощь родителям приходят работники регистратуры.



«Отнесу я карточку, смотрю - еле идут, кому тяжело, ведут маленького ребенка, еще и несут. Я помогаю, довожу до кабинета», - сказала медицинский регистратор детской поликлиники №2 г. Пензы Валентина Рыбалко.

Сейчас на учете в детской поликлинике - более 9500 маленьких пациентов. Около 160 из них - это дети-инвалиды. Однако, как заверили в учреждении, им не придется терпеть неудобства от неисправного лифта.



«Все дети-колясочники, которые лежащие, полностью обслуживаются на дому. К ним выезжают специалисты, и лаборатория тоже, оформляется инвалидность таким детишкам тоже на дому, то есть они в поликлинику не приходят», - сказала Татьяна Медведева.

По мнению жителей Пензы, оставивших жалобу на сайте «Пенза-Пресс», еще один минус - в том, что рядом с поликлиникой не чистят снег. Из-за этого у посетителей возникают сложности с парковкой. Как пояснили в поликлинике, эта территория учреждению не принадлежит, соответственно, и отвечать за ее состояние они не могут.

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