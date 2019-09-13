Пензенцы жалуются на отсутствие горячей воды вопреки данным «Горводоканала»

В Пензе жители ряда домов в Дальнем Арбеково обратились в информагентство с жалобой о том, что 13 сентября на протяжении всего дня им так и не вернули горячую воду, хотя, по раннему заявлению «Горводоканала», водоснабжение должны были восстановить в полном объеме еще утром.

Коллективную жалобу в редакцию направили жители домов №154, 158 и 164 на ул. Ладожской и №166 на проспекте Строителей.

«Обратились к слесарю управляющей компании, он пояснил, что давление очень низкое, две атмосферы. Из-за этого у нас холодная вода – до третьего-пятого этажей, а выше – нет вообще никакой. Звонили в МКП «Теплоснабжение» - там подтвердили, что на нашем ЦТП [центральном тепловом пункте] – очень низкое давление приходит со стороны «Горводоканала». Поэтому они не могут включать подогрев», - рассказал житель дома №164 на ул. Ладожской.

Жильцам верхних этажей дома №166 на проспекте Строителей повезло больше – вода у них есть, но только холодная. Горячей нет и в настоящее время.

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Пенза-Пресс» обратились за комментарием в ресурсоснабжающую организацию, которая ранее разослала СМИ релизы о том, что 13 сентября в 00.10 «был произведен пуск насоса № 1. Соответственно, вода в дома пензенцев поступила раньше 8 часов утра».

Журналистам информагентства в ответ на переданные жалобы пензенцев сначала сообщили, что «вопрос с холодным водоснабжением по указанным адресам взят на контроль руководством ООО «Горводоканал», администрация предприятия разбирается в проблеме». Однако спустя 10 минут в редакцию пришел другой ответ: «По вопросам, связанным с горячим водоснабжением, обращаться в МКП «Теплоснабжение».

Таким образом, круг замкнулся. Когда в итоге в дома пензенцев подадут горячую воду – вопрос открытый. Информагентство продолжит следить за ситуацией. Также мы готовим официальный запрос в мэрию города по данному вопросу.

Напомним, ранее в информагентство обращались жители Дальнего Арбеково, которые сообщили о том, что воду им отключили еще в 20 часов 11 сентября, хотя в ресурсоснабжающей организации предупреждали о том, что это произойдет лишь в 8 утра 12-го. Также житель микрорайона ГПЗ-24 на странице начальника городского УЖКХ Александра Утина жаловался на то, что у него не было воды в 5 утра 12 сентября. Тогда представители компании разослали СМИ релизы, в которых открестились от ответственности за данную ситуацию, предположив, что проблема кроется в сбое работы внутридомовых систем, пишет ИА «Пенза-Пресс».