Пензенцы жалуются на незаметный светофор на ул. Баумана

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18 сентября 2018, 15:04Общество
Пензенец рассказал в соцсети о светофоре, который трудно заметить водителям.
Горожанин опубликовал видеозапись на своей странице в Facebook. Он сообщил, что на улице Баумана не видно светофор. Из-за этого машины частенько проезжают на запрещающий сигнал.
«Автомобилисты успевают хорошо разогнаться, а когда они замечают светофор, у них не остается времени на торможение. Это очень опасный перекресток. Постоянно происходят ДТП. Необходим большой и яркий светофор и камера», - пояснил он.
Чтобы разобраться в этой ситуации информагентство «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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