26 июля 2017, 19:44Общество Пензенцев призвали не обращаться к неквалифицированным косметологам Пензенцы все чаще стали жаловаться на качество услуг, которые оказывают в косметологических клиниках и салонах. Кроме того, выяснилось, что подавляющее большинство организаций работают без соответствующих лицензий.

Только шесть из 300. Столько, по статистике, салонов красоты в Пензе имеют разрешение на оказание косметологических услуг. Обращаясь в остальные, жители фактически рискуют своим здоровьем.

«К сожалению, в последние три года случаи осложнений легкой степени вплоть до летального исхода, участились настолько, что косметологи и врачи уже берутся за голову», - сообщила председатель региональной общественной организации «Объединение врачей-косметологов» Екатерина Богданова.

По словам председателя общественной организации «Объединение врачей-косметологов», чаще всего проблемы возникают в тех учреждениях, где работают косметологи без высшего медицинского образования, имеющие на руках только сертификат о прохождении курсов.

При этом некоторые косметологические услуги сравнимы с лечебными процедурами, их имеет право проводить только профессионал. В этот список попали, на первый взгляд, безобидные татуаж, пирсинг, эпиляция, коррекция морщин, антицеллюлитные программы.

«Не имея базовых знаний и клинического мышления, сложно добиться хорошего результата, который удовлетворит и специалиста, и потребителя», - сказала врач-косметолог Марина Гаевская.

Косметологи отмечают, что перед походом в салон красоты, клиенту необходимо узнать, есть ли у организации разрешение на оказание услуг. Любой, даже самый маленький, косметологический кабинет должен иметь лицензию.

По словам начальника отдела лицензирования и ведомственного контроля министерства здравоохранения Пензенской области Александра Никулина, разрешение на оказание медицинской помощи в сфере косметологии в регионе имеют только 37 организаций.

«При поступлении в минздрав информации об оказании медицинской деятельности без соответствующего разрешения, она перенаправляется в органы полиции», - пояснил он.

Врачи предупреждают: чтобы поход в клинику за красотой не стал опасным экспериментом и не обернулся проблемами со здоровьем, обратите внимание, как ведет себя ее персонал. Помните: ни один косметолог, если конечно он не шарлатан, не поставит диагноз по телефону и уж тем более не заведет разговор о стоимости и количестве процедур.

Общество

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