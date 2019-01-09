Пензенцы жалуются на хрупкие остановочные павильоны

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09 января 2019, 17:08Общество
Жителей Пензы возмущает состояние городских остановок, которые быстро приходят в негодность. По их словам, конструкции слишком хрупкие.
Об этом горожанин написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«По городу Пензе меняют остановочные павильоны. Но те, которые ставят, быстро приходят в негодность. Во многих случаях выломаны целые секции. Вот только три примера при движении по городу: остановка со стороны «Ленты», остановка по ул. Плеханова со стороны банка «Авангард», остановка по ул. Сурская (напротив эстакады большого Сурского моста). Хотелось бы понять, какая городская организация следит за состоянием остановок? В чем причина, что остановки такие «хрупкие»? И когда будет ремонт хотя бы по указанным примерам?» - спрашивает он.
В мэрию направлен официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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