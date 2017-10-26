26 октября 2017, 11:04Общество Пензенцы жалуются на грязные тротуары в центре города Житель Пензы сообщил о том, что, на его взгляд, уборка тротуара от листьев и мусора на ул. Володарского проводится недобросовестно.

Об этом он написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«От домов №2 до №6 на ул. Володарского тротуар не убирается, кучи листьев до 30 см! Скоро снег ляжет, и до зимы останется. Там иногда ездит трактор, убирает по центру тротуар, а по бокам остается листва и мусор, который никто не убирает! Смотреть противно на эти развалы листвы грязной. Напротив - гимназия № 4. И тут же хотели памятник открывать, интересно, там так же будет грязно, когда откроют его? Там плитка уже рушится, где лестница! Не успели открыть. Всего-то нужно забетонировать лестницу и плитку вместе!» - считает пензенец.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию города, чтобы разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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