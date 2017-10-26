Пензенцы жалуются на грязные тротуары в центре города

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 октября 2017, 11:04Общество
Житель Пензы сообщил о том, что, на его взгляд, уборка тротуара от листьев и мусора на ул. Володарского проводится недобросовестно.
Об этом он написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«От домов №2 до №6 на ул. Володарского тротуар не убирается, кучи листьев до 30 см! Скоро снег ляжет, и до зимы останется. Там иногда ездит трактор, убирает по центру тротуар, а по бокам остается листва и мусор, который никто не убирает! Смотреть противно на эти развалы листвы грязной. Напротив - гимназия № 4. И тут же хотели памятник открывать, интересно, там так же будет грязно, когда откроют его? Там плитка уже рушится, где лестница! Не успели открыть. Всего-то нужно забетонировать лестницу и плитку вместе!» - считает пензенец.
Информагентство направило официальный запрос в мэрию города, чтобы разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 октября 2017, 17:59Пензенские пятиклашки пишут проверочные работы по русскому языку
26 октября 2017, 17:35В Кузнецке за прошедшие сутки сбили двух пешеходов
26 октября 2017, 17:07В администрации объяснили, почему ул. Антонова освещена наполовину
26 октября 2017, 16:33Мэрия прокомментировала идею создать снежный городок в Арбеково
26 октября 2017, 15:32В Пензенской области в аварии погиб молодой велосипедист
26 октября 2017, 15:06В Пензе самосвал сбил ребенка
26 октября 2017, 15:03Неравнодушных пензенцев просят помочь мужчине после страшного ДТП
26 октября 2017, 14:36В Пензенской области планируют получить урожай в 2,5 млн тонн зерна